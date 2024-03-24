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«ДНР» приняла «закон» об изъятии «бесхозяйной» недвижимости

24 марта 2024, 18:30

«ДНР» приняла «закон» об изъятии «бесхозяйной» недвижимости

Изъятие недвижимости: «ДНР» приняла «закон» Изъятие недвижимости: «ДНР» приняла «закон»

На оккупированной территории Донецкой области так называемым парламентом («Народным советом ДНР») принят «закон» о выявлении и передаче в муниципальную собственность жилых помещений, «имеющих признаки бесхозяйного имущества». «Закон» принят и вступил в силу 21 марта.

Согласно бумаге, признаками «бесхозяйной» недвижимости является:

  1. невнесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение одного года до дня выявления жилого помещения, имеющего признаки бесхозяйного;
  2. отсутствие сведений о зарегистрированном праве собственности на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости РФ;
  3. неиспользование жилого помещения, которое в том числе создает угрозу его безопасности.

«Бесхозяйную» недвижимость выявляют «органы местного самоуправления». Сведения о жилых помещениях, «имеющих признаки бесхозяйных», могут передавать им как люди, так и юридические лица, в том числе «органы публичной власти», которым стало известно о таком имуществе.

В течение 10 дней со дня обнаружения «бесхозяйного» жилого помещения, «имеющего признаки бесхозяйного», на сайте «органа местного самоуправления», а также у входа в жилое помещение размещается объявление об этом и о необходимости личной явки в «уполномоченный орган» собственника недвижимости в течение 30 дней со следующими документами:

а) паспортом гражданина Российской Федерации или иным документом, удостоверяющим личность;
б) правоустанавливающими (правоудостоверяющими) документами на жилое помещение.

Если в течение 30 дней после публикации объявления никто не заявит о правах собственности на жилое помещение и информация с сайта Федеральной налоговой службы РФ и ответы «уполномоченных органов» подтвердят отсутствие собственника, недвижимость ставится на учет в качестве бесхозяйной.

При этом, если нет доступа в жилое помещение, чье неиспользование «угрожает безопасности», проводится его вскрытие в присутствии «полиции.

Через три месяца после признания жилого помещения бесхозяйным, «уполномоченный орган» подает в «суд» заявление о переводе права собственности на это помещение в пользу созданного Россией муниципалитета на оккупированной территории.

В мае 2023 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин своим «указом» установил «особенности приобретения права собственности на бесхозяйную недвижимость» на территории оккупированной части Донецкой области.

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