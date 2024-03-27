«Безхазяйне майно»: «ЛНР» розповіла, яке житло відбиратиме

«Безхазяйне» житло на окупованій Росією території Луганської області, яке передаватимуть у «муніципальну власність», визначатимуть за декількома ознаками. Це зазначено у «законі», який сьогодні ухвалила «народна рада ЛНР».
Так, ознаками «безхазяйного» майна є:
Протягом 10 днів з дня виявлення житла, яке має ознаки безхазяйного, «уповноважений орган» розмістить інформацію на своєму сайті, а також у доступних місцях біля входу до приміщення.
У власника житла буде 30 днів, щоб особисто з'явитися до цього органу з такими документами:
а) паспортом громадянина Російської Федерації чи іншим документом, що засвідчує особу, або випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, установчими документами юридичної особи, ідентифікаційним номером платника податків;
б) правовстановлюючими (правозасвідчувальними) документами на житлове приміщення.
Зазначимо, що цей «закон» повністю копіює той, який ухвалила «народна рада ДНР» минулого тижня.