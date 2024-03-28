Россия передала Будапешту украинских военнопленных, не имеющих венгерского происхождения — DW

Двое украинских военнопленных, которых Российская Федерации передала Венгрии, рассказали о том, при каких условиях это произошло. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечают журналисты, Иван и Андрей (имена изменены – DW) были среди 11 украинских военнопленных, которых Москва передала Будапешту в июне 2023 года из-за якобы венгерского происхождения. При этом мужчины заявили, что не имеют венгерских корней и считают себя украинцами.

Иван и Андрей отметили, что перед отправкой в Венгрию их допросили представители ФСБ, которые сообщили им, что их освободят, однако отвезут не в Украину.

«Венгрия сказала России, что наши бабки могли быть венграми, поэтому они забирают своих людей», — вспоминает Иван, ссылаясь на слова российских спецслужб.

Бывшие военнопленные отметили, что из 11 закарпатцев, переданных россиянами Венгрии, только один имеет венгерское происхождение

«Но мне сказали: или ты говоришь так, как надо — что ты венгр, или неизвестно, довезут ли тебя обратно», — отметил Андрей.

Мужчины сообщили, что 8 июня их посадили на самолет в Стамбул, а оттуда — в Будапешт, где их встретил не назвавшийся представитель Венгрии. Освобожденные военнопленные отметили, что их поселили в гостиничном комплексе, не охраняли, не ограничивали в передвижении и общении с близкими, однако попросили не гулять по городу, пока они не получат статус беженцев.

Кроме того, Иван и Андрей утверждают, что представители Будапешта выдвинули им условие — не возвращаться на территорию Украины до окончания войны. Несмотря на это, пятеро мужчин все же решили поехать домой, включая украинца венгерского происхождения.

Представительница Уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власта Рейпаши отметила, что посоветовала бывшим военнопленным обратиться в посольство Украины в Будапеште. Ведомство предоставило им документы и дипломатическую машину для сопровождения через венгерско-украинскую границу.

По возвращению в Украину пятеро бывших военнопленных прошли реабилитацию и были восстановлены на службе. При этом Андрей отметил, что его вывели за штат и теперь он служит в тылу на Закарпатье, в то время как Иван остался в штате, но находится в отпуске по состоянию здоровья.

Журналисты также выяснили, что третий мужчина проходит лечение в психиатрической больнице, четвертый вернулся на фронт, а пятый умер от пневмонии.

По словам Ивана, после отпуска он планирует уволиться со службы, чтобы ухаживать за женой с инвалидностью. Он признался, что не уверен, останется ли в Украине. По его словам, он вернулся, чтобы «не стать для страны предателем».

В свою очередь Андрей сказал, что хочет жить в Украине и не жалеет о возвращении, хоть и разочарован тем, что не может ни продлить службу с достойной оплатой, ни уволиться.

«Если мы сами уехали воевать, значит, мы поддерживаем эту страну. Я бы не изменил своего решения», — подчеркнул Андрей.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы представляет угрозу для экономики стран Евросоюза.