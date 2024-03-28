Росія передала Будапешту українських військовополонених, які не мають угорського походження — DW

Двоє українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, розповіли про те, за яких умов це сталося. Про це пише німецьке видання Deutsche Welle.

Як зазначають журналісти, Іван та Андрій (імена змінені – DW) були серед 11 українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту у червні 2023 року через нібито угорське походження. При цьому чоловіки заявили, що не мають угорського коріння і вважають себе українцями.

Іван та Андрій зазначили, що перед відправкою до Угорщини їх допитали представники ФСБ, які повідомили, що їх звільнять, проте відвезуть не в Україну.

«Угорщина сказала Росії, що наші бабки могли бути угорцями, тому вони забирають своїх людей», — згадує Іван, посилаючись на слова російських спецслужб.

Колишні військовополонені зазначили, що з 11 закарпатців, переданих росіянами Угорщини, лише один має угорське походження.

«Але мені сказали: чи ти говориш так, як треба — що ти угорець, чи невідомо, чи тебе довезуть назад», — зазначив Андрій.

Чоловіки повідомили, що 8 червня їх посадили на літак до Стамбула, а звідти — до Будапешта, де їх зустрів представник Угорщини, який не назвався. Звільнені військовополонені зазначили, що їх поселили у готельному комплексі, не охороняли, не обмежували у пересуванні та спілкуванні з близькими, проте попросили не гуляти містом, доки вони не набудуть статусу біженців.

Крім того, Іван та Андрій стверджують, що представники Будапешта висунули їм умову — не повертатися на територію України до закінчення війни. Незважаючи на це, п'ятеро чоловіків все ж таки вирішили поїхати додому, включаючи українця угорського походження.

Представниця Уповноваженого з питань зниклих безвісти у Закарпатській області Власта Рейпаші зазначила, що порадила колишнім військовополоненим звернутися до посольства України у Будапешті. Відомство надало їм документи та дипломатичну машину для супроводу через угорсько-український кордон.

Після повернення в Україну п'ятеро колишніх військовополонених пройшли реабілітацію та були відновлені на службі. При цьому Андрій зазначив, що його вивели за штат і тепер він служить у тилу на Закарпатті, тоді як Іван залишився у штаті, але перебуває у відпустці за станом здоров'я.

Журналісти також з'ясували, що третій чоловік проходить лікування у психіатричній лікарні, четвертий повернувся на фронт, а п'ятий помер від пневмонії.

За словами Івана, після відпустки він планує звільнитися зі служби, щоб доглядати дружину з інвалідністю. Він зізнався, що не впевнений, чи залишиться в Україні. За його словами, він повернувся, щоб «не стати для країни зрадником».

У свою чергу, Андрій сказав, що хоче жити в Україні і не шкодує про повернення, хоч і розчарований тим, що не може ні продовжити службу з гідною оплатою, ні звільнитися.

«Якщо ми самі поїхали воювати, то ми підтримуємо цю країну. Я б не змінив свого рішення», — наголосив Андрій.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито становить загрозу для економіки країн Євросоюзу.