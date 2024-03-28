Ракетний удар зруйнував гімназію у Гірнику

Росіяни атакували Гірник. Фото: Роман Падун

У ніч проти 28 березня російська армія атакувала місто Гірник Донецької області. Зокрема, зруйновано школу, також є пошкодження. Про це повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



За його словами, ракетний удар знищив черговий освітній заклад – Гірницьку гімназію. Удару завдано чотирма ракетами ЗРК С-300.





Крім того, пошкоджено гаражні приміщення, знищено 3 легкові автомобілі та пошкоджено 23 приватні житлові будинки. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що окупаційна армія вкотре била по населених пунктах Донецької області. Зокрема, Лиманська громада зазнавала ударів з боку росіян, є жертва та пошкодження.