Из-за повреждения оборудования «Укрэнерго» ограничена подача электроэнергии в Харьковской и Одесской областях

Из-за повреждения оборудования НЭК «Укрэнерго» есть сетевые ограничения и соответственно невозможность передать необходимый потребителям объем электроэнергии в Харьковской и Одесской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.



В этих регионах – графики почасовых отключений. Вчера в Хмельницкой области были отключения в пиковые часы нагрузки. В Днепропетровской и Харьковской области применялись аварийные отключения.



Минэнерго также проинформировало жителей, что завершается отопительный сезон в Николаевской области, в Кривом Роге и в Киеве.



«На территории одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" 330 кВ на юге был сбит БПЛА, из-за падения обломков возник пожар. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Из-за обстрелов повреждены газопроводы в Харькове и Харьковской области. Без газа – более 2 тысяч потребителей», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что Министерство энергетики Украины не рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения.