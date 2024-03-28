Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается — Герман Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: кадр из видео

Министерство энергетики Украины не рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».







«Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли – спокойно, стабильно и без отключений», — отметил он.



Однако сейчас, по словам министра, говорить о повышении рано.



«Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки – ред.), не осуществлена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов», — добавил Галущенко.



Напомним, в результате двух прямых ракетных ударов по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), станция пребывала в критическом состоянии.



Ночью, 22 марта 2024 года, нанесли массовый ракетный удар по инфраструктурным объектам на территории Украины, повредив Днепровскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Запорожье.