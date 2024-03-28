Через пошкодження обладнання «Укренерго» обмежена подача електроенергії у Харківській та Одеській областях

Через пошкодження обладнання НЕК «Укренерго» є мережеві обмеження і, відповідно, неможливість передати необхідний споживачам обсяг електроенергії у Харківській та Одеській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.



У цих регіонах – графіки погодинних відключень. Учора на Хмельниччині були відключення у пікові години навантаження. У Дніпропетровській та Харківській області – застосовувалися аварійні відключення.



Міненерго також поінформувало мешканців, що завершується опалювальний сезон у Миколаївській області, Кривому Розі та Києві.



«На території однієї з підстанцій НЕК "Укренерго" 330 кВ на півдні збито БПЛА, через падіння уламків виникла пожежа. Займання ліквідовано. Постраждалих немає. Через обстріл пошкоджено газопроводи у Харкові та Харківській області. Без газу – понад 2 тисячі споживачів», — йдеться у повідомленні.



Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики України не розглядає питання щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення.