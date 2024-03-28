В Донецкой области открыли обновленное мобильное отделение банка

В Донецкой области стартовала работа обновленного мобильного отделения. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области сегодня, 28 марта, стартовала работа обновленного мобильного отделения банка, которое было создано на базе бронированного автомобиля, поэтому сможет предоставлять услуги в деоккупированных и приближенных к линии фронта громадах. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Мобильное отделение будет выполнять те же функции, что и обычные стационарные отделения банка. Здесь жители Донецкой области смогут получить социальные выплаты, заработную плату, выпустить карту, провести необходимые банковские операции или оплатить коммунальные услуг», — отметил он.





По словам главы региона, чтобы воспользоваться услугами мобильного отделения Ощадбанка, необходимо обратиться к руководителю населенного пункта и оставить заявку. На основе собранных заявок будут разработаны маршруты и каждый получит необходимую услугу.



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