Пилотный проект Укрпочта «Аптека» расширяется еще на шесть прифронтовых областей, теперь он охватывает не только Донецкую область, но и Сумскую, Запорожье, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую, информирует Минразвития общин и территорий Украины.



Национальный почтовый оператор получил лицензии на розничную и электронную торговлю лекарствами и начал доставлять первые заказы.



Главная цель проекта «Укрпочта. Аптека» — предоставить доступ к лекарствам в населенных пунктах, где аптеки разрушены в результате войны, а также к медикаментам по доступным ценам, которых может не быть в ближайшей аптеке или если они стоят выше, чем по программе «Доступные лекарства».







«Чтобы приобрести лекарства, необходимо позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 300 545 и следовать подсказкам в голосовом меню. Сформированный заказ будет направлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс"», — написали на странице ведомства в Facebook.



В министерстве добавили, что доставка бесплатная и занимает до трех дней между областными центрами (без учета дня отправления), а срок хранения заказа в отделении — 7 календарных дней.



Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Донецкой области начнет работу проект «Укрпочта-Лекарства».