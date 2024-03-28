У Донецькій області відкрили оновлене мобільне відділення банку

На Донеччині стартувала робота оновленого мобільного відділення. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині сьогодні, 28 березня, стартувала робота оновленого мобільного відділення банку, яке було створено на базі броньованого автомобіля, тому зможе надавати послуги у деокупованих та наближених до лінії фронту громадах. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Мобільне відділення виконуватиме ті самі функції, що й звичайні стаціонарні відділення банку. Тут жителі Донецької області зможуть отримати соціальні виплати, заробітну плату, випустити картку, провести необхідні банківські операції чи сплатити за комунальні послуги», — зазначив він.





За словами голови регіону, щоб скористатися послугами мобільного відділення Ощадбанку, необхідно звернутися до керівника населеного пункту та залишити заявку. На основі зібраних заявок будуть розроблені маршрути та кожен отримає необхідну послугу.



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