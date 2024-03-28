Куйбышевский НПЗ полностью остановился после атак дронов

Российский Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Самарской области, остановил все производство из-за ущерба, нанесенного атакой беспилотника на прошлой неделе. Об этом сообщили Reuters два источника.



Сообщается, что остановка его работы усугубляет трудности российского нефтеперерабатывающего сектора, поскольку необходимость экстренного ремонта после многочисленных атак дронов усложнила поставки.



По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были остановлены в результате атак дронов, в частности Куйбышевский НПЗ, в свою очередь РФ в этом месяце увеличила импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы решить проблему возможной нехватки топлива.



Кроме того, Россия также запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с 1 марта, чтобы попытаться предотвратить рост внутренних цен на топливо.



Ранее мы писали, что 23 марта ночью жители Самарской области сообщали о взрывах, на фото можно увидеть сильное возгорание. В Сети сообщили об атаке БПЛА на НПЗ.