Куйбишевський НПЗ повністю зупинився після атак дронів — ЗМІ

Російський Куйбишевський нафтопереробний завод, який знаходиться в Самарській області, зупинив усе виробництво через збитки, завдані атакою безпілотника минулого тижня. Про це повідомили Reuters два джерела.



Повідомляється, що зупинка його роботи ускладнює труднощі російського нафтопереробного сектора, оскільки необхідність екстреного ремонту після численних атак дронів ускладнила постачання.



За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було зупинено внаслідок атак дронів, зокрема Куйбишевський НПЗ, своєю чергою РФ цього місяця збільшила імпорт бензину з сусідньої Білорусі, щоб вирішити проблему можливого браку палива.



Крім того, Росія також заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з 1 березня, щоб спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на паливо.



Раніше ми писали, що 23 березня вночі мешканці Самарської області повідомляли про вибухи, на фото можна побачити сильне загоряння. У Мережі повідомили про атаку БПЛА на НПЗ.