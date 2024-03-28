Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля

На оккупированной территории Донецкой области объявлен призыв. Фото: РИА Новости

Российская Федерация планирует провести призыв на воинскую службу на оккупированной части Донецкой области с 1 апреля. По «указу» главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина постановлено создать призывную комиссию на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в тексте соответствующей бумаги от 28 марта.



Название обнародованного «указа» «О мерах по обеспечению призыва граждан 1994-2006 годов рождения на военную службу в Донецкой Народной Республике в 2024 году».



Бумагой предписано создать призывные комиссии. Главам местных оккупационных администраций рекомендовано взять под личный контроль выполнение задания по призыву, оказывать содействие комиссиям, еженедельно подводить итоги по розыску уклонистов.



Информацию о результатах весеннего призыва оккупационные администрации должны предоставить главе «ДНР» до 1 августа 2024 года, а осеннего — до 15 января 2025 года.



«Минздраву ДНР» поручено с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря организовать проведение внеочередного медобследования местных жителей, организовать работу медицинских организаций и врачей для освидетельствования людей для прохождения воинской службы.



«МВД» рекомендовано принять меры для поиска уклонистов, а военному комиссариату — предоставить Пушилину информацию о результатах весеннего и осеннего призыва 9 августа и 20 января соответственно.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донецкой области так называемым парламентом («Народным советом ДНР») принят «закон» о выявлении и передаче в муниципальную собственность жилых помещений, «имеющих признаки бесхозяйного имущества». «Закон» принят и вступил в силу 21 марта.