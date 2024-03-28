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Пушилін видав «указ» про призов чоловіків на окупованій частині Донецької області з 1 квітня

Оновлено
28 березня 2024, 14:45

Пушилін видав «указ» про призов чоловіків на окупованій частині Донецької області з 1 квітня

На окупованій території Донеччини оголошено призов. Фото: РИА Новости На окупованій території Донеччини оголошено призов. Фото: РИА Новости

Російська Федерація планує провести призов на військову службу на окупованій частині Донецької області з 1 квітня. За «указом» голови так званої «ДНР» Дениса Пушиліна ухвалено створити призовну комісію на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у тексті відповідного папера від 28 березня.

Назва оприлюдненого «указу» «Про заходи щодо забезпечення призову громадян 1994-2006 років народження на військову службу у Донецькій Народній Республіці у 2024 році».

Папером наказано створити призовні комісії. Главам місцевих окупаційних адміністрацій рекомендовано взяти під особистий контроль виконання завдання по призову, сприяти комісіям, щотижня підбивати підсумки з розшуку ухилянтів.

Інформацію про результати весняного призову окупаційні адміністрації мають надати голові «ДНР» до 1 серпня 2024 року, а осіннього — до 15 січня 2025 року.

«МОЗ ДНР» доручено з 1 квітня по 15 липня, а також з 1 жовтня по 31 грудня організувати проведення позачергового медобстеження місцевих жителів, організувати роботу медичних організацій та лікарів для огляду людей для проходження військової служби.

«МВС» рекомендовано вжити заходів для пошуку ухиліянтів, а військовому комісаріату — надати Пушиліну інформацію про результати весняного та осіннього призову 9 серпня та 20 січня відповідно.

Раніше повідомлялося, що на окупованій території Донецької області так званим парламентом («Народною радою ДНР») ухвалено «закон» про виявлення та передачу в муніципальну власність житлових приміщень, які «мають ознаки безгосподарного майна». «Закон» ухвалено і набрало чинності 21 березня.

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