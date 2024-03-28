В результате российского обстрела по Купянскому району есть жертвы

Оккупанты обстреляли село Моначиновка Купянского района Харьковской области сегодня, 28 марта. Известно о смерти женщины, также один гражданский травмирован. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По словам главы региона, погибшей было 57 лет, от полученных ранений она скончалась по дороге в больницу.



Кроме того, ее супруг пострадал, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.



Ранее мы писали, что 28 марта в 00:15 «шахед» атаковал Киевский района Харькова, повредив местный ресторан.