Внаслідок російського обстрілу по Куп'янському району є жертви

Окупанти обстріляли село Моначинівка Куп'янського району Харківської області сьогодні, 28 березня. Відомо про смерть жінки, також одного цивільного травмовано. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За словами глави регіону, загиблій було 57 років, від отриманих поранень вона померла дорогою до лікарні.



Крім того, її чоловік постраждав, зараз йому надають необхідну медичну допомогу.



Раніше ми писали, що 28 березня о 00:15 «шахед» атакував Київський район Харкова, пошкодивши місцевий ресторан.