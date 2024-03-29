Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции: есть повреждения и пострадавший

Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали три украинские теплоэлектростанции. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, ранение получил энергетик, ему оперативно была оказана необходимая помощь.



С начала полномасштабного вторжения россияне обстреляли ТЭС ДТЭК более 160 раз.



Ранее мы писали, что 22 марта во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС (город Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины.