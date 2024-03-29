Окупанти атакували три теплоелектростанції: є пошкодження та постраждалий

Російські окупанти в ніч проти 29 березня атакували три українські теплоелектростанції. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик, йому оперативно було надано необхідну допомогу.



З початку повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли ТЕС ДТЕК понад 160 разів.



Раніше ми писали, що 22 березня під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 відключилася зовнішня повітряна лінія підводного човна-750кВ «Дніпровська», яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС (місто Енергодар) з об'єднаною енергосистемою України.