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В РФ сообщили о новом обстреле Белгорода: есть повреждения

29 марта 2024, 09:44

В РФ сообщили о новом обстреле Белгорода: есть повреждения

Белгород 29 марта попал под обстрел. Фото: соцсети Белгород 29 марта попал под обстрел. Фото: соцсети

Сегодня ночью, 29 марта, в российском Белгороде снова были слышны взрывы. В результате атак повреждены здания, квартиры и машины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и пресс-служба Министерства обороны РФ.

По уточненной информации, повреждена «Белгород Арена», учебное заведение и автомобили. Более 30 квартир остались без окон.

Информации о пострадавших и погибших нет.

В оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО уничтожили над областью 15 реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир»

Ранее мы писали, что 27 марта беспилотный летательный аппарат врезался в здание управления Министерства внутренних дел России в Белгороде. 

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