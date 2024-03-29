У РФ повідомили про новий обстріл Бєлгорода: є пошкодження

Бєлгород 29 березня потрапив під обстріл. Фото: соцмережі

Сьогодні вночі, 29 березня, у російському Бєлгороді знову було чути вибухи. Внаслідок атак пошкоджено будівлі, квартири та машини. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков та пресслужба Міністерства оборони РФ.



За уточненою інформацією, пошкоджено «Бєлгород Арена», навчальний заклад та автомобілі. Понад 30 квартир залишилися без вікон.



Інформації про постраждалих та загиблих немає.



В оборонному відомстві повідомили, що сили ППО знищили над областю 15 реактивних систем залпового вогню RM-70 «Вампір»



Раніше ми писали, що 27 березня безпілотний літальний апарат врізався у будівлю управління Міністерства внутрішніх справ Росії у Білгороді.