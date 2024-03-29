В результате атаки РФ повреждена энергетическая инфраструктура в шести областях — Шмыгаль

В результате российской комбинированной атаки повреждена энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Этой ночью Россия продолжила варварские атаки против украинской энергосистемы. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах были применены аварийные отключения», — написал Шмыгаль.



Премьер подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население.



«Это главный предмет общения с нашими международными партнерами», — подытожил он.



Напомним, 29 марта 2024 года, Россия нанесла мощный комбинированный удар ракетами и БпЛА по территории Украины, Силы обороны Украины сбили 84 цели из 99.