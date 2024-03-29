Внаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях — Шмигаль

Внаслідок російської комбінованої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Цієї ночі Росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення», — написав Шмигаль.



Прем'єр наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення.



«Це головний предмет спілкування з нашими міжнародними партнерами», — підсумував він.



Нагадаємо, 29 березня 2024 року Росія завдала потужного комбінованого удару ракетами й БпЛА по території України, Сили оборони України збили 84 цілі з 99.