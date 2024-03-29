Россия нанесла мощный комбинированный удар ракетами и БпЛА: силы обороны сбили 84 цели из 99

В ночь на 29 марта 2024 года Россия нанесла мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Об этом рассказал Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Всего – 99 средств воздушного нападения:
По словам командующего ВС ВСУ, к отражению удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:
«Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат!», — добавил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Ранее стало известно, что этой ночью ПВО сбило над Днепропетровской областью 10 беспилотников — в Павлоградском, Криворожском, Днепровском и Каменском районах, зафиксированы повреждения энергетических объектов.