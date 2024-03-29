Россия нанесла мощный комбинированный удар ракетами и БпЛА: силы обороны сбили 84 цели из 99

РФ атаковала Украину ракетыми и БпЛА

В ночь на 29 марта 2024 года Россия нанесла мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Об этом рассказал Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего – 99 средств воздушного нападения:

60 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область);



3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область);



2 баллистические ракеты «Искандер-М» (ВОТ Крым);



9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область);



4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область);



21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс).

По словам командующего ВС ВСУ, к отражению удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.





В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:

58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";



17 крылатых ракет Х-101/Х-555;



5 управляемых авиационных ракет Х-59;



4 крылатых ракеты «Искандер-К».

«Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат!», — добавил генерал-лейтенант Николай Олещук.



Ранее стало известно, что этой ночью ПВО сбило над Днепропетровской областью 10 беспилотников — в Павлоградском, Криворожском, Днепровском и Каменском районах, зафиксированы повреждения энергетических объектов.