Telegram заблокировал тысячи аккаунтов, распространяющих призывы к терактам

Мессенджер Telegram заблокировал тысячи аккаунтов, которые распространяли призывы к проведению террористических актов. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, несколько дней назад русскоязычные пользователи начали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

«В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — заявил Дуров.

Он добавил, что со следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.

«Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений. Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию», — отметил основатель мессенджера.

Павел Дуров — российский предприниматель, программист. Имеет украинские корни. Он один из разработчиков и бывший глава соцсети "ВКонтакте", создатель мессенджера Telegram. Покинул страну после конфликта с российскими властями. В настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.