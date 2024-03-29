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Telegram заблокував тисячі акаунтів, які розповсюджували заклики до терактів

29 березня 2024, 11:58

Telegram заблокував тисячі акаунтів, які розповсюджували заклики до терактів

Месенджер Telegram заблокував тисячі облікових записів, які поширювали заклики до проведення терористичних актів. Про це повідомив творець месенджера Павло Дуров.

За словами Дурова, кілька днів тому російськомовні користувачі почали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів.

«Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для запобігання цій активності. В результаті десятки тисяч спроб відправити такі повідомлення були припинені, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів», — заявив Дуров.

Він додав, що з наступного тижня усі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення.

«Ми також впроваджуємо рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективного фільтрування небажаних повідомлень. Telegram — не місце для несанкціонованих розсилок та закликів до насильства», — наголосив засновник месенджера.

Павло Дуров – російський підприємець, програміст. Має українське коріння. Він один із розробників та колишній глава соцмережі "ВКонтакте", творець месенджера Telegram. Покинув країну після конфлікту з російською владою. В даний час проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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