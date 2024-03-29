Российские захватчики активно штурмуют на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении остается напряженной. Там российские оккупанты постоянно пытаются атаковать и штурмовать, однако Силам обороны на некоторых территориях удалось перейти в контрнаступление. Об этом сообщил командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й ОШБР ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона.

По его словам, противник штурмует как пехотой, так и большими скоплениями бронетехники. Однако линия обороны «держится крепко» и даже в некоторых местах бойцы перешли в контрнаступление, заняли позиции и выровняли линию фронта.

Кроме того, Краснов рассказал, что сейчас россияне сконцентрировались на селе Терны Донецкой области и пытаются его захватить, чтобы выйти на высоты и затем продвигаться на Лиман, а дальше на Славянск и Краматорск.

Командир добавил, что в большинстве случаев противник применяет тактику «мясных штурмов» малыми пехотными группами.

«Они пытаются пройти хотя бы метр, запрыгнуть в какую-то нору, часто закапываются просто среди трупов их же собратьев. Но бывают, что они могут накопить и ударное ядро бронетехники. Например, такое было несколько дней назад. Десять единиц бронетехники в 3 часа ночи пытались прорвать нашу линию обороны. Спастись смогло только 4, шесть были сожжены. И вся пехота, которая была на броне, — они тоже были уничтожены на месте», — рассказал Краснов.

Также военный отметил, что оккупанты продолжают регулярно наносить удары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны и прифронтовых населенных пунктах Украины.

«Каждый день бьют КАБами непосредственно по позициям на нуле и пытаются перерезать логистику. Несколько дней назад по Тернам одновременно прилетело 6 КАБов, по самому Лиману также постоянно прилетает. По блиндажам, которые им надо уничтожить, они также постоянно пытаются их запускать», — отметил он.

Напомним, по мнению аналитиков Института изучения войны, в ближайшие месяцы Вооруженные силы Российской Федерации вряд ли смогут окружить или захватить Часов Яр в Донецкой области.