Російські загарбники активно штурмують на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку залишається напруженою. Там російські окупанти постійно намагаються атакувати та штурмувати, проте Силам оборони на деяких територіях вдалося перейти у контрнаступ. Про це повідомив командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї ЗШБР ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

За його словами, противник штурмує як піхотою, так і великими скупченнями бронетехніки. Проте лінія оборони «тримається міцно» і навіть у деяких місцях бійці перейшли у контрнаступ, зайняли позиції та вирівняли лінію фронту.

Крім того, Краснов розповів, що зараз росіяни сконцентрувалися на селі Терни Донецької області та намагаються його захопити, щоб вийти на висоти і потім просуватися на Лиман, а далі на Слов'янськ та Краматорськ.

Командир додав, що здебільшого противник застосовує тактику «м'ясних штурмів» малими піхотними групами.

«Вони намагаються пройти хоча б метр, застрибнути в якусь нору, часто закопуються просто серед трупів їхніх побратимів. Але бувають, що вони можуть нагромадити і ударне ядро бронетехніки. Наприклад, таке було кілька днів тому. Десять одиниць бронетехніки о 3-й годині ночі намагалися прорвати нашу лінію оборони. Врятуватися змогло лише 4, шість було спалено. І вся піхота, яка була на броні, вони теж були знищені на місці», — розповів Краснов.

Також військовий зазначив, що окупанти продовжують регулярно завдавати ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах України.

«Щодня б'ють КАБами безпосередньо по позиціях на нулі і намагаються перерізати логістику. Декілька днів тому по Тернах одночасно прилетіло 6 КАБів, по самому Лиману також постійно прилітає. По бліндажах, які їм треба знищити, вони також постійно намагаються запускати їх», — зазначив він.

Нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, найближчими місяцями Збройні сили Російської Федерації навряд чи зможуть оточити або захопити Часів Яр у Донецькій області.