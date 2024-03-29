«ЛНР» проведет призыв на военную службу с 1 апреля

Россия проводит призыв. Фото из открытых источников

Весенний призыв на военную службу на оккупированной Россией территории Луганской области начнется 1 апреля. Это следует из «указа» главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника.



Согласно бумаге, в апреле июле 2024 года призыву на военную службу в вооруженные силы РФ подлежат мужчины 1994–2006 годов рождения.



Создается призывная комиссия «ЛНР», а также призывные комиссии в городах на оккупированной Луганщине.



«Минздраву ЛНР» поручено определить медицинские учреждения для медосвидетельствования призывников.



Органы МВД РФ на оккупированной Луганщине будут искать уклонистов.

В целом весенний призыв с 1 апреля пройдет во всей России и оккупированных ею территориях Украины. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев, заявил Генштаб ВС РФ.



Накануне аналогичный «указ» об организации призыва на оккупированной территории Донецкой области подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.