«ЛНР» проведе призов на військову службу з 1 квітня

Росія здійснює призов. Фото з відкритих джерел

Весняний призов на військову службу на окупованій Росією території Луганської області розпочнеться 1 квітня. Це випливає із «указу» голови угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника.



Згідно з папером, у квітні липні 2024 року призову на військову службу до збройних сил РФ підлягають чоловіки 1994-2006 років народження.



Створюється призовна комісія «ЛНР», а також призовні комісії у містах на окупованій Луганщині.



«МОЗ ЛНР» доручено визначити медичні заклади для медогляду призовників.



Органи МВС РФ на окупованій Луганщині шукатимуть ухилянтів.

Загалом весняний призов з 1 квітня відбудеться у всій Росії та окупованих нею територіях України. Термін військової служби на заклик, як і раніше, складе 12 місяців, заявив Генштаб ЗС РФ.



Напередодні аналогічний указ про організацію призову на окупованій території Донецької області підписав голова ДНР Денис Пушилін.