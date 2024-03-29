Сырский рассказал причины отхода ВСУ из Авдеевки

Украинские военнослужащие в феврале поточного года отошли от Авдеевки по нескольким причинам. В частности, линия обороны была нарушена, именно поэтому оккупанты продвигались вперед. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Укринформ.



«Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед», — отметил он.



По словам генерала, отрицательную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу.



Сырский рассказал, что в ходе боев 25 украинских военнослужащих попали в плен к россиянам. В свою очередь заявил, что сейчас ВСУ делает все возможное, чтобы освободить пленных.



Кроме того, главнокомандующий добавил, что оккупанты во время наступления на Авдеевку, с октября 2023 по февраль 2024, потеряли 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем и 5 самолетов.



Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции на этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов.



Ранее мы писали, что украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.