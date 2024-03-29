Сирський розповів причини відходу ЗСУ з Авдіївки

Українські військовослужбовці у лютому цього року відійшли від Авдіївки з кількох причин. Зокрема, лінію оборони було порушено, саме тому окупанти просувалися вперед. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Укрінформу.



«Ми відвели свої сили з Авдіївки, бо ворог мав суттєву перевагу у силах та засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони було порушено, що дозволило противнику поступово просуватися вперед», — зазначив він.



За словами генерала, негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дозволило за таких умов вести ефективну контрбатарейну боротьбу.



Сирський розповів, що під час боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у полон до росіян. Своєю чергою, заявив, що зараз ЗСУ робить все можливе, щоб звільнити полонених.



Крім того, головнокомандувач додав, що окупанти під час наступу на Авдіївку, з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, втратили 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем та 5 літаків.



Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли в полон 95 російських окупантів.



Раніше ми писали, що українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.