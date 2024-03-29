В Украину вернули более ста павших военнослужащих

В Украину вернули 121 павшего украинского военнослужащего. В частности, удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух из Запорожского направления. Об этом сообщили пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



Сообщаетмся, что павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур и обороны Украины.



Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела передадут семьям для достойного захоронения.



Ранее мы писали, 15 марта в Украину вернули тела 100 погибших защитников. После идентификации их передадут родным для погребения.