В Україну повернули понад сто полеглих військовослужбовців

В Україну повернули 121 загиблого українського військовослужбовця. Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл, які воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох із Запорізького напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



Повідомляємось, що загиблих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.



Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла передадуть сім'ям для гідного поховання.



Раніше ми писали, що 15 березня в Україну повернули тіла 100 загиблих захисників. Після ідентифікації їх передадуть рідним для поховання.