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Глава Черновицкой ОВА показал последствия атак россиян на Днестровскую ГЭС

29 марта 2024, 16:40

Глава Черновицкой ОВА показал последствия атак россиян на Днестровскую ГЭС

В Черновицкой ОВА рассказали детали атаки на Днестровскую ГЭС. Фото: Руслан Запаранюк В Черновицкой ОВА рассказали детали атаки на Днестровскую ГЭС. Фото: Руслан Запаранюк

В ночь на 29 марта российские оккупанты пытались атаковать Днестровскую гидроэлектростанцию. Однако силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

«Во время утренней атаки враг пытался поразить Днестровскую ГЭС. Силы ПВО сбили ракеты недалеко от этого важного объекта. Уже найдены обломки двух ракет», — заявил он.



Также, по словам главы региона, взрывной волной повреждено админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский первым сообщил об обстреле Днестровской ГЭС

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