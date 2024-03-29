Зеленский сообщил об обстреле Россией Каневской и Днестровской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 марта, провел Ставку верховного главнокомандующего. Основные темы - последствия ударов оккупантов и поставки военного вооружения. Об этом он написал в своем Telegram.



По его словам, оккупанты в очередной раз атаковали украинские гидроэлектростанции.



«Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине», — отметил президент.



Кроме того, под атакой россиян энергетическая инфраструктура Украины. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений «Укрэнерго» и «Нафтогаза» Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Также на заседании обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на другие объекты.



Зеленский отметил, что важной темой для обсуждения стали контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время.



«На первый план вышла потребность в ПВО. По причине интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их скорую реакцию», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 22 марта атаковали самую большую гидроэлектростанцию в Украине — ДнепроГЭС. В результате это привело к глобальным последствиям, которые ликвидировать быстро вряд ли удастся.