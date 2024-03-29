Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Зеленский сообщил об обстреле Россией Каневской и Днестровской ГЭС

29 марта 2024, 15:55

Зеленский сообщил об обстреле Россией Каневской и Днестровской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 марта, провел Ставку верховного главнокомандующего. Основные темы - последствия ударов оккупантов и поставки военного вооружения. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, оккупанты в очередной раз атаковали украинские гидроэлектростанции.

«Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине», — отметил президент.

Кроме того, под атакой россиян энергетическая инфраструктура Украины. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений «Укрэнерго» и «Нафтогаза» Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Также на заседании обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на другие объекты.

Зеленский отметил, что важной темой для обсуждения стали контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время.

«На первый план вышла потребность в ПВО. По причине интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их скорую реакцию», — резюмировал глава государства.

Ранее мы писали, что российские оккупанты 22 марта атаковали самую большую гидроэлектростанцию в Украине — ДнепроГЭС. В результате это привело к глобальным последствиям, которые ликвидировать быстро вряд ли удастся.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
События
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:58
«Суд ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ к пожизненному заключению
13:16
Сырский рассказал причины отхода ВСУ из Авдеевки
12:28
«ЛНР» проведет призыв на военную службу с 1 апреля
08:01
Россияне хотят запретить украинские книги на оккупированных территориях
23:13
Главное за день: РФ не сможет захватить Харьков. «ДНР» объявила военный призыв с 1 апреля
21:06
В оккупированном Мариуполе начали копать грунт археологического памятника
19:30
На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»
17:25
Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы
17:21
Над Севастополем упал российский военный самолет
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
10:55
Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
09:23
На оккупированной Луганщине инвесторы из РФ готовят шахты к ликвидации, — Лысогор
07:15
Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: есть пострадавшие и разрушения
23:09
Главное за день: Обстрел Харькова авиабомбами. Прогнозы о «заморозке» войны
17:10
ВСУ снизили динамику штурмов россиян под Авдеевкой
16:20
«ЛНР» приняла «закон» об отъеме пустующего жилья
15:42
Руководивший захватом Мариуполя и Авдеевки генерал стал «Героем России»
13:19
Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: есть жертвы
все новости
17:25
В Донецкой области украинский дрон ударил по карьеру, где оккупанты добывают щебень — Андрющенко
16:44
Три человека пострадали из-за российского обстрела Одессы
16:40
Глава Черновицкой ОВА показал последствия атак россиян на Днестровскую ГЭС
16:10
Силы ПВО сбили 2 авиационные ракеты в Одесской области
15:55
Зеленский сообщил об обстреле Россией Каневской и Днестровской ГЭС
15:51
В Белгороде беспилотник влетел в многоэтажный дом, погиб мужчина
15:11
В Одессе прогремели взрывы, сообщают о «прилете»
14:52
В Украину вернули более ста павших военнослужащих
14:29
Всемирный банк выделил Украине 1,5 млрд долларов
13:58
«Суд ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ к пожизненному заключению
13:16
Сырский рассказал причины отхода ВСУ из Авдеевки
12:57
На территории Румынии обнаружили части беспилотника: проводится расследование
12:42
Российские захватчики активно штурмуют на Лиманском направлении
12:28
«ЛНР» проведет призыв на военную службу с 1 апреля
12:04
В Запорожье показали строительство фортификационных сооружений — видео
11:58
Telegram заблокировал тысячи аккаунтов, распространяющих призывы к терактам
11:36
Украина вернула троих детей, похищенных россиянами в Херсонской области
11:13
Армия РФ за сутки атаковала Донетчину ракетами, авибомбой и артиллерией: полиция показала последствия
10:53
Потребность в мобилизации составляет гораздо меньше 500 тысяч человек — Сырский
10:40
В результате атаки РФ повреждена энергетическая инфраструктура в шести областях — Шмыгаль
все новости
ВИДЕО
Дрон влетел в многоэтажку в Белгороде, погиб мужчина. Фото: Вячеслав Гладков/Тelegram В Белгороде беспилотник влетел в многоэтажный дом, погиб мужчина
29 марта, 15:51
На территории Румынии найдены части БпЛА На территории Румынии обнаружили части беспилотника: проводится расследование
29 марта, 12:57
Строительство фортификаций в Запорожье В Запорожье показали строительство фортификационных сооружений — видео
29 марта, 12:04
Белгород 29 марта попал под обстрел. Фото: соцсети В РФ сообщили о новом обстреле Белгорода: есть повреждения
29 марта, 09:44
Массированный удар по Николаевке Донецкой области: подробности Массированный удар по Николаевке Донецкой области: подробности
28 марта, 22:21
Момент падения самолета над Севастополем. Кадр из видео Над Севастополем упал российский военный самолет
28 марта, 17:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама