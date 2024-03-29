Глава Чернівецької ОВА показав наслідки атак росіян на Дністровську ГЕС

У Чернівецькій ОВА розповіли деталі атаки на Дністровську ГЕС. Фото: Руслан Запаранюк

У ніч проти 29 березня російські окупанти намагалися атакувати Дністровську гідроелектростанцію. Проте сили протиповітряної оборони збили російські ракети. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.



«Під час ранкової атаки ворог намагався вразити Дністровську ГЕС. Сили ППО збили ракети неподалік цього важливого об'єкта. Вже знайдено уламки двох ракет», — заявив він.





Також, за словами голови регіону, вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожево Дністровського району, де впали уламки. Інформація щодо постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський першим повідомив про обстріл Дністровської ГЕС.