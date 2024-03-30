Российские войска продвинулись в районе села Первомайское на Донетчине — DeepState

Российские войска продвинулись в районе села Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщает аналитическая группа DeepState.



Село находится на Авдеевском направлении, где оккупационные войска ведут активные наступательные действия.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать позиции украинских подразделений на 6 направлениях. За сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



В частности на Авдеевском направлении украинские военные отразили 20 атак в районах Бердичей, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Невельского, где оккупант при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.



Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в окрестностях Тоненького и в Бердичах Донецкой области.