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Російські війська просунулися в районі села Первомайське на Донеччині — DeepState

30 березня 2024, 09:45

Російські війська просунулися в районі села Первомайське на Донеччині — DeepState

Російські війська просунулися в районі села Первомайське Донецької області. Про це повідомляє аналітична група DeepState.

 Село знаходиться на Авдіївському напрямку, де окупаційні війська ведуть активні наступальні дії.

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 6 напрямках. За добу на фронті сталося 72 бойові зіткнення, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема на Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак у районах Бердичів, Уманського, Тоненького, Семенівки, Первомайського та Невельського, де окупант за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із рубежів.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на околицях Тоненького та в Бердичах Донецької області.

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