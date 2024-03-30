Ночью Украина сбила 9 из 12 российских беспилотников

Украинская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 9 из 12 ударных беспилотников, запущенных Россией. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



«Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей», — сказано в сообщении.



Также сообщается, что ночью 30 марта оккупант ударил по Донецкой области четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и беспилотниками из мыса Чауда (Крым).



Информация о последствиях удара по Донетчине уточняется.