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Сили ППО збили 18 російських цілей, — командувач Повітряних сил

31 березня 2024, 08:31

Сили ППО збили 18 російських цілей, — командувач Повітряних сил

Сьогодні вночі, 31 березня, Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 18 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. – РФ.), 11-ма ударними БПЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ, Крим), балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (окупована Запорізька область)», — написав він.



За його словами, внаслідок протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Раніше ми писали, що 30 березня українська протиповітряна оборона за добу знищила 9 із 12 ударних безпілотників, запущених Росією.

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