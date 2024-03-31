Российский Белгород снова под обстрелами: в жилом доме произошел пожар, пострадала женщина

В Белгородской области жалуются на обстрелы. Фото: Вячеслав Гладков

В российском Белгороде 31 марта местные жители слышали взрывы, также известно о работе ПВО. В результате атак есть пострадавшая и повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По предварительной информации, одна женщина пострадала, она получила ожоги в результате пожара в ее доме.





Кроме того, выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домов, в двух из которых произошло возгорание. Осколками посечено три автомобиля.





Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.



Гладков добавил, что в Белгородском районе, в частности в поселках Майское и Дубовое, повреждены дома, авто и частично выбиты окна.



В Министерстве обороны РФ уточнили, что около 7:00 силы ПВО уничтожили десять реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир» над регионом.



Ранее мы писали, что в Белгороде БПЛА самолетного типа днем 29 марта врезался в многоэтажный дом. В результате этого погиб мужчина, еще двое пострадали.