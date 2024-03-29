В Белгороде беспилотник влетел в многоэтажный дом, погиб мужчина

Дрон влетел в многоэтажку в Белгороде, погиб мужчина. Фото: Вячеслав Гладков/Тelegram

В Белгороде БПЛА самолетного типа сегодня днем врезался в многоэтажный дом. В результате этого погиб мужчина, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека», — написал Гладков.

Отмечается, что супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу – у мужчины осколочное ранение поясничной области.

По предварительным данным, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом, сообщил губернатор Белгородской области.

Напомним, 28 марта в российской Белгородской области в очередной раз работали силы противовоздушной обороны. Известно, что якобы было сбито два БПЛА.