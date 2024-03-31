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Російський Бєлгород знову під обстрілами: у житловому будинку сталася пожежа, постраждала жінка

31 березня 2024, 11:29

Російський Бєлгород знову під обстрілами: у житловому будинку сталася пожежа, постраждала жінка

У Бєлгородській області скаржаться на обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков У Бєлгородській області скаржаться на обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков

У російському Бєлгороді 31 березня місцеві жителі чули вибухи, також відомо про роботу ППО. Внаслідок атак є постраждала та пошкодження. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.

За попередньою інформацією, одна жінка постраждала, вона отримала опіки внаслідок пожежі у її будинку.



Крім того, вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, пошкоджено 18 приватних житлових будинків, у двох з яких сталося загоряння. Уламками посічено три автомобілі.



Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання.

Гладков додав, що у Бєлгородському районі, зокрема у селищах Майське та Дубове, пошкоджено будинки, авто та частково вибито вікна.

У Міністерстві оборони РФ уточнили, що близько 7:00 сили ППО знищили десять реактивних систем залпового вогню RM-70 «Вампір» над регіоном.

Раніше ми писали, що у Білгороді БПЛА літакового типу вдень 29 березня врізався у багатоповерховий будинок. Внаслідок цього загинув чоловік, ще двоє постраждали.

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Росія Бєлгород Бєлгородська область
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