Російський Бєлгород знову під обстрілами: у житловому будинку сталася пожежа, постраждала жінка

У Бєлгородській області скаржаться на обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков

У російському Бєлгороді 31 березня місцеві жителі чули вибухи, також відомо про роботу ППО. Внаслідок атак є постраждала та пошкодження. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За попередньою інформацією, одна жінка постраждала, вона отримала опіки внаслідок пожежі у її будинку.





Крім того, вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, пошкоджено 18 приватних житлових будинків, у двох з яких сталося загоряння. Уламками посічено три автомобілі.





Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання.



Гладков додав, що у Бєлгородському районі, зокрема у селищах Майське та Дубове, пошкоджено будинки, авто та частково вибито вікна.



У Міністерстві оборони РФ уточнили, що близько 7:00 сили ППО знищили десять реактивних систем залпового вогню RM-70 «Вампір» над регіоном.



Раніше ми писали, що у Білгороді БПЛА літакового типу вдень 29 березня врізався у багатоповерховий будинок. Внаслідок цього загинув чоловік, ще двоє постраждали.