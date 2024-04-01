Работнице детского сада грозит пожизненное за корректировку ракетных ударов по Харькову

Работнице детсада грозит пожизненное за удары по Харькову. Фото: СБУ

СБУ задержала коллаборантку, которая работала в детском саду и корректировала ракетно-дроновые удары по Харькову, информирует пресс-центр Службы безопасности.



Злоумышленницей оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала россиянам попасть по пунктам базирования Сил обороны в областном центре, передавая куратору сообщения с указанием координат на Google-картах.



На основании ее «отчета» оккупанты готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Коллаборантка помогала россиянам с обстрелами Харькова. Фото: СБУ

«В поле зрения оккупантов она попала через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам. На основании собранных улик, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества», — заявили в СБУ.

Коллаборантка помогала россиянам с обстрелами Харькова. Фото: СБУ

В Генпрокуратуре добавили, что правоохранители разоблачили женщину по месту ее проживания в Харькове, подозреваемую будут содержать под стражей.



Ранее СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские авиабомбы на Сумскую область.