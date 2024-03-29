Жительница Сумской области помогала ФСБ наносить авиаудары по региону

Жительница Сумщины помогала ФСБ с авиаударами

СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские авиабомбы на Сумскую область. Об этом говорится в отчете пресс-центра Службы безопасности.



В результате комплексных мероприятий задержана агентка ФСБ, которая готовила серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Основными целями РФ были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.



Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий отчет оккупантам.



«Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны. Для этого коллаборантка обходила пограничную местность и скрыто фиксировала нужные объекты на камеру собственного телефона», — сообщили в СБУ.



По данным следствия, коллаборанткой оказалась местная жительница Великой Писаревки. Ей грозит пожизненное за госизмену.



Напомним, количество обстрелов Сумской области значительно увеличилось, если сравнивать с предыдущей неделей, в частности увеличилось количество применения тактической авиации и систем залпового огня (РСЗО).