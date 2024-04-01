Працівниці дитячого садка загрожує довічне за коригування ракетних ударів по Харкову

Працівниці дитсадка загрожує довічне за удари по Харкову. Фото: СБУ

СБУ затримала колаборантку, яка працювала у дитячому садку та коригувала ракетно-дронові удари по Харкову, інформує пресцентр Служби безпеки.



Зловмисницею виявилася працівниця місцевого дитячого садка. У вільний час вона допомагала росіянам влучити по пунктах базування Сил оборони в обласному центрі, передаючи куратору повідомлення із зазначенням координат на Google-картах.



На підставі її «звіту» окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Колаборантка допомагала росіянам з обстрілами Харкова. Фото: СБУ

«У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ. На підставі зібраних доказів їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна», — заявили в СБУ.

Колаборантка допомагала росіянам з обстрілами Харкова. Фото: СБУ

У Генпрокуратурі додали, що правоохоронці викрили жінку за місцем її проживання у Харкові, підозрювану утримують під вартою.



Раніше СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські авіабомби на Сумську область.