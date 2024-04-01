Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Летом Украина может остаться без европейской помощи — The Telegraph

01 апреля 2024, 12:21

Летом Украина может остаться без европейской помощи — The Telegraph

На выборах в Европарламент большой шанс пройти у крайне правых партий, которые выступают против поддержки Украины и вступления государства в ЕС. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Потенциальный успех правых партий на июньских выборах создает риск для поставок континенту оружия и помощи разрушенной войной стране. Небольшой, но значительный и громкий блок жестко правых партий, как информирует издание, намерен продемонстрировать значительный результат на выборах в Европейский парламент в июне.

В Португалии и Нидерландах такие политические силы показывают результаты. Представители таких партий уже работают в правительствах таких стран, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они готовы победить на национальных выборах в Австрии и Бельгии или выиграть европейские выборы в Польше и Франции.

Такие партии, как немецкая «Альтернатива для Германии» (AfD), венгерская «Фидес» и Партия свободы Австрии, сами по себе имеют небольшую геополитическую силу, но вместе они могут накладывать вето на внешнеполитические решения ЕС. Некоторые эксперты предполагают, что они могли бы сформировать третий по величине блок партий в Брюсселе и Страсбурге, двух местах Европейского парламента.

У украинцев есть ряд причин «действительно, очень волноваться», заявила, как информирует издание, народный депутат и лидер либеральной оппозиционной партии «Голос» Кира Рудик. Она утверждала, что некоторые стороны могли получить финансовую поддержку от Кремля или стать мишенью Москвы, чтобы подорвать нарратив единой европейской поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что Япония и Великобритания передали Украине 1,5 млрд долларов кредита на поддержку политики развития «Основы роста» через механизм Мирового банка.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Европейский Союз помощь Украине

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:58
В Авдеевке захватчики расстреляли семейную пару
23:28
Главное за день: Обстрел Львова. Путин подписал приказ о весеннем призыве
23:03
Главное за день: Мобилизированные «ДНР» жалуются на командование. Аварийные отключения света
23:14
Главное за день: РФ атакует энергетику. «ЛНР» объявила военный призыв
21:50
Планы РФ на Каховскую дамбу, Пушилин увидел в Авдеевке «хорошую жизнь», вспышка кори в Бердянске — дайджест из оккупации ►
13:58
«Суд ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ к пожизненному заключению
13:16
Сырский рассказал причины отхода ВСУ из Авдеевки
12:28
«ЛНР» проведет призыв на военную службу с 1 апреля
08:01
Россияне хотят запретить украинские книги на оккупированных территориях
23:13
Главное за день: РФ не сможет захватить Харьков. «ДНР» объявила военный призыв с 1 апреля
21:06
В оккупированном Мариуполе начали копать грунт археологического памятника
19:30
На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»
17:25
Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы
17:21
Над Севастополем упал российский военный самолет
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
10:55
Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
09:23
На оккупированной Луганщине инвесторы из РФ готовят шахты к ликвидации, — Лысогор
07:15
Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: есть пострадавшие и разрушения
все новости
15:25
Авиация РФ сбросила на Белгородскую область две авиабомбы
14:41
Без срока давности: СБУ будет «ждать» пропагандистку Симонян за призывы убивать украинских детей
14:31
В России горит завод «Уралмаш»
13:57
Обломки ракеты Х-101 упали в Саратовской области России
12:55
В КГВА подсчитали количество ракет выпущенных РФ по Киеву в первом квартале 2024
12:21
Летом Украина может остаться без европейской помощи — The Telegraph
12:12
Ближайшие санкционные пакеты коснутся ИТ отрасли Российской Федерации
11:47
Пыль из Сахары накрыла Украину: она опасна для дыхательных путей
10:59
В России начался весенний призыв в армию
10:58
В Авдеевке захватчики расстреляли семейную пару
10:30
Работнице детского сада грозит пожизненное за корректировку ракетных ударов по Харькову
10:29
Донецкая область девять раз подвергалась обстрелам россиян за прошедшие сутки
09:58
На Запорожском направлении ССО уничтожили комплекс РЭБ оккупантов «Житель» — видео
09:25
В Киеве маршрутка влетела в электроопору: водителя зажало в салоне
09:02
В результате обстрелов Донецкой области четверо мирных жителей получили ранения
08:48
Оккупанты за сутки потеряли 20 танков и более 700 военнослужащих
08:25
Армия РФ разрушила пожарную часть в Харьковской области
07:53
Дружковка: Ночью оккупанты обстреляли Дворец культуры
07:20
Россияне ударили по центру Харькова, информация о пострадавших уточняется
23:28
Главное за день: Обстрел Львова. Путин подписал приказ о весеннем призыве
все новости
ВИДЕО
Сильный пожар возник на заводе «Уралмаш» в России. Фото: Shot В России горит завод «Уралмаш»
01 апреля, 14:31
ССО уничтожили станцию «Житель» на Запорожском направлении. Фото: кадр из видео На Запорожском направлении ССО уничтожили комплекс РЭБ оккупантов «Житель» — видео
01 апреля, 09:58
Ночью оккупанты ударили ракетой по зданию ДК в Дружковке. Фото: Донецкая ОВА Дружковка: Ночью оккупанты обстреляли Дворец культуры
01 апреля, 07:53
Часов Яр: как около тысячи людей выживают под российскими обстрелами ► Часов Яр: как около тысячи людей выживают под российскими обстрелами ►
30 марта, 13:38
В Мариуполе выделили новые земельные участки под строительство: для кого возводится новое жилье ► В Мариуполе выделили новые земельные участки под строительство: для кого возводится новое жилье ►
29 марта, 22:24
Дрон влетел в многоэтажку в Белгороде, погиб мужчина. Фото: Вячеслав Гладков/Тelegram В Белгороде беспилотник влетел в многоэтажный дом, погиб мужчина
29 марта, 15:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама