Влітку Україна може залишитись без європейської допомоги — The Telegraph

На виборах до Європарламенту великий шанс пройти у вкрай правих партій, які виступають проти підтримки України та вступу держави до ЄС. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Потенційний успіх правих партій на червневих виборах створює ризик для постачання зброї та допомоги зруйнованій війною Україні. Невеликий, але значний блок жорстко правих партій, як інформує видання, має намір продемонструвати значний результат на виборах до Європейського парламенту у червні.

У Португалії та Нідерландах такі політичні сили показують результати. Представники таких партій вже працюють в урядах таких країн, як Угорщина, Фінляндія та Італія. Вони готові перемогти на національних виборах в Австрії та Бельгії або виграти європейські вибори у Польщі та Франції.

Такі партії, як німецька Альтернатива для Німеччини (AfD), угорська Фідес і Партія свободи Австрії, самі по собі мають невелику геополітичну силу, але разом вони можуть накладати вето на зовнішньополітичні рішення ЄС. Деякі експерти припускають, що вони могли б сформувати третій за величиною блок партій у Брюсселі та Страсбурзі, двох місцях Європейського парламенту.

В українців є низка причин «справді дуже хвилюватися», заявила, як інформує видання, народний депутат і лідер ліберальної опозиційної партії «Голос» Кіра Рудик. Вона стверджувала, що деякі сторони могли отримати фінансову підтримку від Кремля або стати мішенню Москви, щоб підірвати наратив єдиної європейської підтримки Києва.

Раніше повідомлялося, що Японія та Великобританія передали Україні 1,5 млрд доларів кредиту на підтримку політики розвитку «Основи зростання» через механізм Світового банку.