Обломки ракеты Х-101 упали в Саратовской области России

Обломки российской авиабомбы упали в Саратовской области. Фото: Жесть Саратов

На территории Саратовской области Российской Федерации были обнаружены обломки крылатой ракеты X-101. Об этом сообщило российское интернет-издание Astra.

Как отмечают журналисты, саратовские Telegram-каналы опубликовали снимки обломков, заявив, что это «сбитый украинский беспилотник». Однако, по данным медиа, в 7 утра 31 марта в поле на территории города Красноармейск Саратовской области были найдены части ракеты Х-101.

«Во время пуска боевая часть стратегической ракеты сдетонировала в воздухе, а обломки упали на территорию Красноармейска», — говорится в публикации.

По информации издания, один из обломков упал в 400 метрах от жилого дома. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Местные власти Саратовской области никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, в конце января российские самолеты уронили две авиабомбы ФАБ-250 на территории Белгородской области РФ, жителей близлежащих сел эвакуировали.